Volkan Babacan, Başakşehir'le sözleşme uzattı!
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VOLKAN BABACAN, BAŞAKŞEHİR'LE SÖZLEŞME UZATTI!

Volkan Babacan, Başakşehir'le sözleşme uzattı!

Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 4 sene uzatıldığını açıkladı.

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Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 4 sene uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir'in 28 yaşındaki tecrübeli oyuncusu, dört sezon daha Başakşehir forması giyecek.

 
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