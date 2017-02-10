Anadolu Efes, Naumoski'yi onurlandırdı
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ANADOLU EFES, NAUMOSKİ'Yİ ONURLANDIRDI

Anadolu Efes, Naumoski'yi onurlandırdı

Anadolu Efes Kulübü, efsane basketbolcusu Petar Naumoski'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı.

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Anadolu Efes Kulübü, efsane basketbolcusu Petar Naumoski'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı.

Anadolu Efes Kulübü, 1992-1994 ile 1995-1999 yılları arasında lacivert-beyazlı formayı giyen ve başta Koraç Kupası olmak üzere kazanılan birçok başarıda imzası olan eski oyuncusu Naumoski'yi, "forma emekliliği" uygulaması kapsamında THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan maçta ağırladı.

Karşılaşmanın devre arasında düzenlenen ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile lacivert-beyazlı takımın eski başantrenörleri Aydın Örs ile Oktay Mahmuti'nin de katıldığı törende, Naumoski'nin 7 numaralı forması, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki yerini aldı.

Törende Özilhan, Naumoski'yi bir de plaket verdi.

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