Kazakistan Milli Biatlon Takımı'na doping baskını
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KAZAKİSTAN MİLLİ BİATLON TAKIMI'NA DOPİNG BASKINI

Kazakistan Milli Biatlon Takımı'na doping baskını

Avusturya polisi, doping şüphesiyle Dünya Biatlon Şampiyonası için ülkede bulunan Kazakistan kafilesinin kaldığı otele baskın düzenledi.

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Avusturya polisi, doping şüphesiyle Dünya Biatlon Şampiyonası için ülkede bulunan Kazakistan kafilesinin kaldığı otele baskın düzenledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 19 Şubat'a kadar sürecek Dünya Biatlon Şampiyonası için Hochfilzen kentinde konaklayan Kazakistan Milli Takımı'nın oteline, doping şüphesiyle baskın yapıldı.

Geçen ay bir benzin istasyonunda bulunan karton kutudan, kullanılmış iğne ve şırıngaların yanı sıra Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) organizasyonları için geçerli akreditasyon kartları çıkması üzerine planlanan baskında, kafileye ait cep telefonları, tıbbi malzeme ve ilaçlara el konuldu.

Avusturya Dopingle Mücadele Ajansı yetkilileri de sporculardan kan ve idrar numunesi aldı.

IBU Genel Sekreteri Nicole Resch, suçlu oldukları ispatlanıncaya kadar Kazak sporcular hakkında herhangi bir tedbir uygulanmayacağını belirtti.

İlk gün yapılan karışık bayrak yarışına katılan Kazak takımı, mücadeleyi 11. sırada tamamladı.

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