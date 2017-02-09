Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
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BEŞİKTAŞ'TAN ERSAN GÜLÜM AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması

Beşiktaş Kulübü Ersan Gülüm ile alakalı ortaya atılan iddiaları resmi internet sitesinden cevap verdi.

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Beşiktaş Kulübü Ersan Gülüm ile alakalı ortaya atılan iddiaları resmi internet sitesinden cevap verdi. 

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama: 

Oyuncumuz Ersan Adem Gülüm’ün 2016 Ocak ayında gerçekleştirilen transferine ilişkin, yurt dışında bazı haber sitelerinde yer alan ve bir menajerin ‘Beşiktaş Kulübü’nde görevli birileri Ersan Adem Gülüm transferi sırasında komisyonun pay edilmesinde rol oynadı’ açıklamaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, her transferde olduğu gibi Ersan Adem Gülüm transferinde de etik ve resmi olmayan her tür iş ilişkisinden uzak durmuş, Beşiktaş’ın en yüksek menfaatlerine uygun şekilde transferi gerçekleştirmiştir.

Oyuncumuzun satışıyla ilgili tüm rakamlar kayıtlara geçmiş olup, kulübümüz tarafından hiçbir menajere bir ödeme yapılmamış veya yaptırılmamıştır.

Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu, konunun hassasiyeti ve şeffaflık ilkesiyle, Denetleme Kurulu’ndan transfere ilişkin bütün kayıtların incelenmesini ve rapor olarak yayınlanmasını talep etmiştir.

Haberlerde adı geçen ve menajer olduğunu söyleyen kişi, etik ve resmi olmayan bir şekilde bu transfere müdahil olarak, haksız kazanç sağlamak istemiş olup, buna kulübümüz tarafından kesinlikle müsaade edilmemiştir.

Haksız kazanç elde etme peşinde olan ve kulübümüzün adını kullanan kişilerle ilgili her tür hukuki işlemin başlatılacağının tüm kamuoyu tarafından bilmesini önemle rica ederiz.
 

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