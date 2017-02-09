MUSLERA'DAN VOLKAN DEMİREL YORUMU

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, önemli açıklamalar yaptı. Uruguaylı kaleci, “Taffarel’den daha uzun süre Galatasaray’da oynayacağımı hayal bile edemezdim" dedi.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, Santra Dergisi'nin Şubat sayısına konuk oldu. Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'deki hayatından, gelecek planlarına kadar her şeyi anlattı.

Taffarel ile birlikte kulüp efsaneleri arasında yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Fernando Muslera, “Taffarel’den daha uzun süre Galatasaray’da oynayacağımı hayal bile edemezdim" dedi.

Süper Lig'deki diğer kalecileri de değerlendiren Galatasaraylı yıldız, “Fenerbahçeli Volkan Demirel farklı... Tam bir taraftar gibi sahada" yorumunu yaptı.

Galatasaray takımında herkesle arasının çok iyi olduğunu belirten Muslera, "Uzun süredir bir arada olduğumuz için Selçuk’la ayrı bir ilişkimiz var. O mükemmel bir kaptan ve çok dürüst biri” ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, Sneijder'in golüyle gruptan çıktıkları Juventus maçını da hiç unutamayacağını vurguladı.

Hayali Premier Lig

Hayalinin hep İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu da ifade eden başarılı kaleci, "Çok cazip bir futbol ortamı var orada” diye konuştu.