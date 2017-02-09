ANKARAGÜCÜ, GÜMÜŞHANE'DE İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Ankaragücü, Gümüşhanespor ile daha önce yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Sarı-Lacivertliler, alacağı galibiyetle hem ilki yaşatıp hem de liderliğini perçinlemek istiyor.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22. hafta, şampiyonluk yolunda kimin daha avantajlı olacağına şahitlik edecek.

Bir maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Ankaragücü, 2 puan gerisindeki Gümüşhanespor ile adeta ligin kaderini belirleyeceği maçta kozları paylaşacak.

Pazar günü saat 13.00’de Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’nda oynanacak bu kritik karşılaşmayı, İzmir Bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan yönetecek.

Bu önemli müsabaka öncesinde iki takım arasındaki karşılıklı istatistiklere göz atıldığında, üzerinde durulması gereken ilginç veriler ortaya çıktı.

Ankaragücü’nün galibiyeti yok

Ankaragücü ile Gümüşhanespor, son 3 sezondur Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer aldı ve 5 kez karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda, Gümüşhanespor’un 3 galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda, Ankaragücü’nün galibiyet alamaması dikkatleri çekti.

Son 3 senedir aralıksız olarak karşılaşan iki ekibin karşılaşmalarında, 8 kez ağlar havalandı. Bu randevularda, Gümüşhanespor 6, Ankaragücü 2 gol attı.

SON 3 SEZONDA İKİ EKİP ARASINDA OYNANAN MAÇLAR:

2014-15 sezonu

23.11.2014 : Gümüşhanespor: 1 – Ankaragücü: 0

12.04.2015: Ankaragücü: 0 – Gümüşhanespor: 0

2015-16 sezonu

18.10.2015: Ankaragücü: 1 – Gümüşhanespor: 1

28.02.2016: Gümüşhanespor: 2 – Ankaragücü: 0

2016-17 sezonu

02.10.2016: Ankaragücü: 1 – Gümüşhanespor: 2

Hafta sonu oynanacak İki takım arasındaki 6. randevunun skoru, lig sonunda muhtemel bir puan eşitliği durumunda önemli bir hale gelecek.

Ankaragücü, ilk maçı kendi evinde 1 farklı kaybettiği için ikili averajda üst sırada olması için en az 1 farkla sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Lig sonunda iki takım, ligi puan puana bitirirse Ankaragücü, rakibini 1 farkla yenmesi halinde gol averajına bakacak ve ligde kim daha bir averaja sahip olduysa o üst sırada yer alacak.

Sarı-Lacivertli ekip, bu kritik karşılaşmayı 2 farklı yenerse ikili averajda üstünlük sağlayabilecek.

Bu maç berabere veya ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlanırsa Gümüşhanespor, lig sonunda ikili averajda önde sayılacak.

Not: TFF'de son senelerde yapılan statü değişikliği nedeniyle iki averaj kuralında değişiklik yapıldı. Yeni kural ile İki maçta atılan gollerin toplamının eşitliği halinde deplasmanda oynayan ekibin daha fazla gol atması bir şeyi değiştirmeyecek. İki maçta atılan gollerin toplamı eşit olursa ligdeki gol averajına bakılacak.