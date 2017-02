GÜMÜŞHANESPOR'A BELEDİYE BAŞKANI VE VALİ ZİYARETİ!

Gümüşhanespor, hafta sonu oynayacağı kritik Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 2.lig, Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 grubunda Aksihar Belediyespor’a yenilerek elenen Gümüşhanespor, hafta sonu oynayacağı kritik Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Şehir stadyumunda teknik direktör Tarık Daşgün yönetiminde antrenman yapan Gümüşhanesporlu oyuncuları ziyaret ederek tatlı ikram eden Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, kupada gösterdikleri başarı nedeniyle sporcuları tebrik ederek Ankaragücü maçı için başarı dileklerinde bulundu.

Antrenman sırasında takımı ziyaret eden ve sporculara moral veren Vali Memiş ve Başkan Çimen, sporcu ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.



“Çok güzel bir görsel şölen yaşattınız”

Gümüşhanespor’un Ziraat Türkiye Kupasında şehre çok güzel duygular yaşattığını belirterek, “Gümüşhane ili olarak, Gümüşhane’de yaşayan yaklaşık 170 bin kişiyle birlikte, Gümüşhane dışında yaşayan yaklaşık 700 bine yakın vatandaşa çok güzel bir görsel şölen yaşattınız. Ziraat Türkiye Kupasında son 16’ya kaldınız. Ben bütün maçlarınıza geliyorum. Hepinizi tanıyorum hemen hemen. Bundan dolayı başta Tarık hocam olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. 3 tane Süper Lig takımıyla oynadık. Hiç mahkum oynamıyoruz Gümüşhanespor olarak. Sizi izlemek hakikaten keyifli. Aranızda çok güzel bir uyum var” dedi.



“Sporu karakterli bir şekilde yapmak çok önemli”

Sporu karakterli bir şekilde yapmanın da çok önemli olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Çirkeflik yaptıktan sonra kazanmanın da bir anlamı yok. Bunda Tarık hocanın da çok büyük bir emeği var. Bize bu güzel duyguları yaşattığınız için kulüp başkanımız Kaya Büyükbayraktar beye, masöründen, malzemecisi, yedek oyuncusuna kadar kulüpte çalışan herkese teşekkür ediyorum. Bizde sizlere elimizden geldiğince maddi, manevi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu desteğimiz sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.



“Her gün kendinizi geliştirmelisiniz”

“Hiç endişe etmeyin. Kazanmak da kaybetmek de var” diyen Vali Memiş, “Amacımız bu sene şampiyon olmak. Ama şampiyon olamayabiliriz de. Bunu ahlaklı bir şekilde, alın teriyle yapmaktan daha kıymetli bir şey yok. Eğer öyle olmasa zaten geldiğiniz gibi geriye gidersiniz. Biz sizin bunu başaracak güçte ve azimde olduğunuza inanıyoruz. Her gün kendinizi geliştirmelisiniz. Ben güne her başladığımda ‘bu il için yeni ne yapabilirim’ diye bakıyorum. Yetenek çok önemli ama emin olun çalışmayla yeteneğin çok geliştiği görülüyor. Messi’nin, Ronaldo’nun hayatlarını okuduğunuzda ekstradan çalıştığını görürsünüz. Mutlaka çalışmayla yeteneğiniz artar, ben bunu size tavsiye edebilirim. Bence kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



“Sporda disiplin olmazsa başarı olmaz”

Bir karşılaşmada herkesin konsantrasyonunun, moral ve motivasyonunun iyi olamayabileceğine ancak işe odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Vali Memiş şöyle devam etti: “11 kişiden konsantrasyonu o maçta iyi olmayanlarınız olabilir, hepimiz insanız. Hepinizin kendinize göre sorunları olabilir ama orada işinize odaklanmanız gerekir. Ve çalışarak mutlaka gelişirsiniz. Hedefiniz süper lig olmalı. Sahada yetenekli adam fark ediliyor. Çok çalışmanız lazım. Bir takım sizi yeniyorsa sizden daha çok çalıştığı içindir. Sporda disiplin olmazsa başarı olmaz. Kolektif sporda özellikle disiplin çok daha önemli. Türk sporunun geleceği sizlersiniz. Eğer bizler sizlere maddi açıdan destek olacaksak, göstereceğiniz performans çok önemli. Başarı ancak çalışmakla, fedakar olmakla ve kenetlenmekte olur.”



“Her zaman sizlerin yanınızda olacağız”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise, Vali Okay Memiş gibi sporun içinden gelen ve sporu seven birisi olduğunu ifade ederek, “Sporu seven Valiyle, Belediye Başkanlığı yapmak benim için de, şehrimiz için de bir şans. Bende bu kulüpte başkanlık yaptım. Bir yerlere getirdik. Her zamanda kendi kulübümüz, kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bu noktalara kadar getirdik. Tabi bunda büyüklerimizin çok emeği var. Başta milletvekilimiz, Onursal Başkanımız Hacı Osman Akgül ve Milletvekilimiz Cihan Pektaş’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Kaya Büyükbayraktar beyle yıllarca kulüp içerisinde beraber olduk, çalıştık. Onu da, yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. Gerçekten hem Gümüşhane iline hem de diğer vilayetteki hemşerilerimize çok güzel şeyler yaşattınız. Ben hemşerilerim adına sizlere teşekkür ediyorum. Son 16’ya kalabilmek bizim için gurur verici bir tabloydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Takıma yeni katılan arkadaşlara da şehrimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz. Maddi manevi her zaman sizlerin yanınızda olacağız. Zaten bunu yapıyoruz ama daha da arttırarak yapacağız” dedi.