YİĞİNER: "BORÇ, 50 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, sezonun başarı ile tamamlanması ve borçların ödenmesi için acilen can suyuna ihtiyaç duyduklarını belirtti

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 107 yıllık çınar Ankaragücü’nün maddi açıdan desteklenmesi için, “Kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşeceğiz” dedi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise sezonun başarı ile tamamlanması ve borçların ödenmesi için acilen can suyuna ihtiyaç duyduklarını belirtti

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve AK Parti Güdül İlçe Başkanı Muzaffer Yalçın ile Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman'ı ziyaret etti.

Burada Ankaralı hemşehrileri ile sohbet eden Ünal, dernek faaliyetleri hakkında Genel Başkan Hilmi Yaman'dan bilgi aldı.

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Sohbetin ardından SABAH Ankara'ya konuşan Aydın Ünal, kent gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Niğde'den Şanlıurfa'ya kadar otoban yapıldı. Ankara Niğdearası henüz yapılmadı. Orada bir projemiz var. Bu proje başladı. Ankara ile Niğde arasını Adana otoyoluna bağlayacak bir yol şu anda inşa ediliyor. Hızlı trende Ankara merkez oluyor. Anadolu Jet'in Ankara merkezli bütün dünyaya açılması için işadamlarımızdan da gelen talepler var. Onun için uğraşıyoruz. Daha fazla dış uçuş yapılsın diye" dedi.



YENİ ADLİYE YAPILACAK

Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nin artık ihtiyaçları karşılamadığınıifade eden Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Mevcut adliye ihtiyacımızı karşılamıyor ve bölünmeye başladı. Şimdi Ankara'yayetecek hatta 50 yıl, 100 yıl sonraya yetecek bir adliye için proje çalışmaları devam ediyor. Yer belli değil onunla ilgili ama bütün milletvekilleri olarak bunun üstüne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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ÇINARI YAŞATALIM

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, "Biz Ankara milletvekillerimizin bu işe el atmasını her zaman istiyorduk. Yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibinde bulunan Sayın Aydın Ünal'ın bu işe girişmesi bizi onore etti. İnşallah biz de bu konunun takipçisi olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaramıza hizmet edeceğiz. Neticesinde biz Ankara halkını mutlu etmek durumundayız. 107 yıllık bu çınarı yaşatmak durumundayız. Bu başlangıç bile bizim için çok çok iyi. Biz camia olarak bize destek olana bizde destek oluruz. Ben iyi günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Ekonomik başarı geldikten sonra sportif başarıda gelir" şeklinde konuştu.

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CAN SUYUNA İHTİYAÇ VAR

Kulübü devraldıklarında 100 milyon TL borç olduğunu vurgulayan Başkan Yiğiner ayrıca, "Bu borç şuan 50 milyon liraya düştü. 50 milyon TL ile bu kulüp hiç borcu olmayan bir kulüp olur. Bundan sonra da bir lira borçlandırmayız. Buna da müsaade etmeyiz. Okyanusu geçtik, derede de boğulmayız Allah'ın izniyle. Bu camia için 40-50 milyon borç, borç değil. Ankaragücü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım şuanda lider… Bu sezonu başarı ile tamamlamak için acilen can suyuna ihtiyacımız var" diye konuştu.