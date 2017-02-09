Galatasaray'da Hasan Şaş formülü!

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in performansından memnun olmayan yönetim, Hasan Şaş ve Raşit Çetiner formülünü gündeme getirdi.

Oynattığı futbolla tepki toplayan Hollandalı çalıştırıcının, yönetimdeki desteğini de kaybettiği iddia edildi.

Bazı yöneticilerin, Hasan Şaş ve Raşit Çetiner'i göreve getirmek için Başkan Dursun Özbek'e öneride bulunduğu öne sürüldü.

Riekerink ile yolların ayrılması durumunda ise Mayıs'a kadar göreve gelecek en büyük aday olarak Hasan Şaş ismi ön plana çıktı.

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında puan kaybedilmesi durumunda, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray ile sadece 4 ay daha sözleşmesi olan Riekerink'in kontratında, tazminat maddesi de bulunmuyor.