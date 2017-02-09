Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"
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BADY: "UYUM SORUNU YAŞAMADIM"

Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"

Gençlerbirliği’nin Kayserispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giyen Brezilyalı Renato Escobar Baruffi (Bady), "Uyum sorunu yaşamadım." dedi.

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Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman 90 dakika sürdü. İdmana 5’e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda taktik ağırlıklı maçla çalışmayı tamamladı.

Başkent ekibinin antrenmanına, tedavisine devam edilen kaleci Nihat Şahin ile soğuk algınlığı bulunan yeni transfer Etien Velikonja katılmadı. Bu futbolcunun durumu maç günü belli olacak.

Kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Tokelo Rantie ve Nihat Şahin, Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün uçakla Antalya’ya gidecek ve karşılaşma öncesi son  çalışmasını yarın yapacak.



Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"

Gençlerbirliği’nin Kayserispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giyen Brezilyalı Renato Escobar Baruffi (Bady), "Uyum sorunu yaşamadım." dedi.

Kupada kaybedilen Kayserispor maçını geride bırakıp lige dönmeleri gerektiğini vurgulayan Bady, "Alacağımız her puan bizim için çok değerli. Artık puan toplayacağımız maçlara konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’ye gelmeden önce Süper Lig’de forma giyen arkadaşlarından bilgi aldığını belirten Bady, kırmızı-siyahlı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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