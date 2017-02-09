ETO'O'DAN İDMANDA UYARILAR..

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Neşeli geçen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giymesi beklenen futbolcular ile yedek takım çift kale maç yaptı. Antrenman maçı öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla kısa süre görüşerek uyarılarda bulundu.
Çalımbay, futbolcuların oldukça hırslı görüldüğü taktik ağırlıklı maçı sık sık durdurarak yapılan hataları anlattı. Serdar Özkan, Danilo ve Mustafa El Kabir'in performansıyla beğeni topladığı antrenmanda yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun da takım arkadaşlarına gol organizasyonlarıyla ilgili uyarılarda bulunması dikkati çekti.
Ailevi sorunları nedeniyle izin alarak Brezilya'ya giden Ramon Motta'nın katılmadığı antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Kenan Horic ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
İdmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi.