GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI KAMPA GİRİYOR

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) verilen bilgiye göre, milli takım, 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Vehbi Emre Turnuvası için hazırlıklarını İstanbul'da yapacak.
Milli takımda 8 sıklette, 34 sporcu kamp çalışmalarına katılacak. 2 Mart Perşembe günü sona erecek kampta yer alan sporcular şunlar:
59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş ve Haşim Baykara
66 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar, Samet Günal ve Rahman Bilici
71 kilo: Yunus Özel, İlker Sönmez, Çağrı Türkdoğan ve Ahmet Özdemir
75 kilo: Uğur Arı
80 kilo: Emrah Kuş, Ali Küçükosman, Ersin Kılıçaslan, Doğan Göktaş, Burhan Akbudak ve Aslan Atem
85 kilo: Metehan Başar, Sadık Keskin, Ahmet Yıldırım, Kansu İldem ve Şaban Karataş
98 kilo: Cenk İldem, Süleyman Demirci, İlker Genel, Doğan Yılmaz ve Mahmut Alkan
130 kilo: Rıza Kayaalp, Emin Öztürk, Ali Nail Arslan ve Taha Yasin Dündar