Grekoromen Milli Takımı kampa giriyor
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GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI KAMPA GİRİYOR

Grekoromen Milli Takımı kampa giriyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 12 Şubat Pazar günü İstanbul'da kampa girecek.

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Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) verilen bilgiye göre, milli takım, 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Vehbi Emre Turnuvası için hazırlıklarını İstanbul'da yapacak.

Milli takımda 8 sıklette, 34 sporcu kamp çalışmalarına katılacak. 2 Mart Perşembe günü sona erecek kampta yer alan sporcular şunlar:

59 kilo: Hammet Rüstem, Mustafa Sağlam, Fatih Üçüncü, Ayhan Karakuş ve Haşim Baykara

66 kilo: Atakan Yüksel, Enes Başar, Samet Günal ve Rahman Bilici

71 kilo: Yunus Özel, İlker Sönmez, Çağrı Türkdoğan ve Ahmet Özdemir

75 kilo: Uğur Arı

80 kilo: Emrah Kuş, Ali Küçükosman, Ersin Kılıçaslan, Doğan Göktaş, Burhan Akbudak ve Aslan Atem

85 kilo: Metehan Başar, Sadık Keskin, Ahmet Yıldırım, Kansu İldem ve Şaban Karataş

98 kilo: Cenk İldem, Süleyman Demirci, İlker Genel, Doğan Yılmaz ve Mahmut Alkan

130 kilo: Rıza Kayaalp, Emin Öztürk, Ali Nail Arslan ve Taha Yasin Dündar
 

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