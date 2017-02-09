KUPADA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kadıoğlu, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 2 maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesinin ardından Dörtlü Final aşamasına geçileceğini belirterek, takımlara başarı diledi.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
- Bayanlar
Ardeşen Gençlikspor-Zağnosspor
Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor
Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlikspor
Adana Şakirpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Bayanlarda çeyrek finalin ilk maçları 28 Şubat'ta, ikinci maçları ise 2 Nisan'da oynanacak.
- Erkekler
MYK Hentbol-Amasya Taşova YİBO
Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor
Beşiktaş Mogaz-Merzifon Belediyespor
Aziziye Belediyesi Termalspor-Nilüfer Belediyespor
Erkeklerde çeyrek finalin ilk maçları 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 21 Mart'ta yapılacak.