Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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KUPADA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbol bayanlar ve erkeklerde Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kadıoğlu, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, 2 maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesinin ardından Dörtlü Final aşamasına geçileceğini belirterek, takımlara başarı diledi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

- Bayanlar

Ardeşen Gençlikspor-Zağnosspor

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlikspor

Adana Şakirpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Bayanlarda çeyrek finalin ilk maçları 28 Şubat'ta, ikinci maçları ise 2 Nisan'da oynanacak.

- Erkekler

MYK Hentbol-Amasya Taşova YİBO

Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor

Beşiktaş Mogaz-Merzifon Belediyespor

Aziziye Belediyesi Termalspor-Nilüfer Belediyespor

Erkeklerde çeyrek finalin ilk maçları 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 21 Mart'ta yapılacak.

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