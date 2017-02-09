24 isim PFDK'da!
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24 İSİM PFDK'DA!

24 isim PFDK'da!

Bu sezon sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle 11 antrenör, 4ü başkan 8 yönetici ve 5 tane futbolcu toplamda 25 isim Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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Bu sezon sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle 11 antrenör, 4ü başkan 8 yönetici ve 5 tane futbolcu toplamda 25 isim Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbideki sportmenliğe aykırı davranışı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 11. teknik adam oldu. Teknik adamlar toplamda 12 kez sportmenliğe aykırı davranıştan PFDK'ya gönderildi. 

Ligde 5 futbolcu aynı nedenle PFDK'ya sevk edilirken, bu rakam yöneticiler (4) ve başkanlar (4) için toplamda 8 olarak gerçekleşti. Bir sezonda sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle en fazla PFDK'ya sevk edilen isim Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım (4) oldu. 

PFDK'ya sevk edilen isimlerin tamamı ise şöyle, Aziz Yıldırım, Muharrem Usta, Ali Ay, Dursun Özbek, Bülent Albayrak, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu, Eyüp Arın, Hüseyin Cimşir, Ersun Yanal, Atilla Gergin, Hakan Yurtvermez, Hakan Polat, Jose Morais,Şenol Güneş, Hakan Dinçtürk, Selim Kosif, Levent Nazifoğlu, Nevzat Aydın,Edgar,Muhammer Yıldırım, Traore, Diego Angelo, Dusko Tosic.

 

 
 
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