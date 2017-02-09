SPOR TOTO 2. LİG: HAKEMLER

Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 22. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
- Beyaz Grup
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor: Yaşar Can Temizel
12 Şubat Pazar:
13.00 Ofspor-Bucaspor: Kadir Sağlam
13.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: Hasan Avcı
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor: Levent Balcı
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş
13.30 Kocaeli Birlikspor-Fatih Karagümrük: Ferhan Kestanlıoğlu
13.30 Nazilli Belediyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
13.30 Pendikspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan
13.30 Hacettepe-Anadolu Üsküdar 1908: Burak Şeker
- Kırmızı Grup
12 Şubat Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan
13.30 Tokatspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar
13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor: Yavuz Çetin
13.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor: Şeref Taştan
13.30 Eyüpspor-1461 Trabzon: Hakan Akmısır
13.30 İnegölspor-Kayseri Erciyesspor: Erdoğan Özkaya
13.30 Kırklarelispor-Aydınspor 1923: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Karşıyaka-Hatayspor: Tolga Kadaz
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Zorbay Küçük