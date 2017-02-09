Spor Toto 2. Lig: Hakemler
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO 2. LİG: HAKEMLER

Spor Toto 2. Lig: Hakemler

Ligde 22. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

832 Okunma

Spor Toto 2. Lig'de gruplarda 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında 22. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

- Beyaz Grup

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor: Yaşar Can Temizel

12 Şubat Pazar:

13.00 Ofspor-Bucaspor: Kadir Sağlam

13.00 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor: Hasan Avcı

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor: Levent Balcı

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-İstanbulspor: Ramazan Keleş

13.30 Kocaeli Birlikspor-Fatih Karagümrük: Ferhan Kestanlıoğlu

13.30 Nazilli Belediyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

13.30 Pendikspor-Keçiörengücü: Yiğit Arslan

13.30 Hacettepe-Anadolu Üsküdar 1908: Burak Şeker

- Kırmızı Grup

12 Şubat Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: Hakan Ceylan

13.30 Tokatspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar

13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor: Yavuz Çetin

13.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor: Şeref Taştan

13.30 Eyüpspor-1461 Trabzon: Hakan Akmısır

13.30 İnegölspor-Kayseri Erciyesspor: Erdoğan Özkaya

13.30 Kırklarelispor-Aydınspor 1923: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Karşıyaka-Hatayspor: Tolga Kadaz

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Zorbay Küçük
Hacettepe, Cebeci'den 19 Mayıs'a geçti!
Gümüşhane'de "300 Ankaragüçlü" taraftara izin var!
2
Ankaragücü camiası, şehidine ağlıyor...
Webo: "Daha iyi olacağız"
Osmanlıspor'da "neşeli günler" devam ediyor
Altay Bayındır, Ankara'nın gururu oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿