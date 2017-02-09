İşte 20. haftanın hakemleri
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İŞTE 20. HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte 20. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır
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