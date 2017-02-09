"BENİM İÇİN ÖZGÜRLÜK, KOŞMAK DEMEK"

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyası doping gerekçesiyle elinden alınan milli atlet Aslı Çakır, hedefinin, kaybettiği madalyasını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geri almak olduğunu söyledi.

2017 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlarda altın madalya kazanan Üsküdar Belediyespor Atletizm Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Aslı Çakır, Üsküdar Belediyesi'nin ödül töreninde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sekiz yıllık cezasının 4 yıla inmesinin ardından katıldığı ilk yarışta şampiyonluk sevinci yaşadığı için çok mutlu olduğunu aktaran milli atlet, "Dört yıl aradan sonra ilk kez yarıştım. Bu heyecanı yeniden yaşamak ve pistlere dönmek çok güzeldi. Uzun bir aradan sonra hazırlık süreci zor oldu ama hızlı bir şekilde toparlıyorum. İnşallah seneye daha güzel olacak." dedi.

Pistlere yeniden dönmesini "Efsane geri döndü" sözleriyle belirten Aslı Çakır, şunları aktardı:

"Pes etme noktasına geldim ama tekrar koşmam gerekiyordu. Bize bu yanlışı yapan insanlara inat ülkemin bayrağını tekrar dalgalandırmak adına büyük bir hırsla çalışmalarıma devam ettim. Hiçbir zaman pes etmedim, etmeyeceğim. Efsane geri döndü."

"Benim için özgürlük, koşmak demek"

"Hak etmediğim çok zor bir süreç yaşadım. Çok üzüldüm." diyen Aslı Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları atlatmak için koşmak en güzeliydi. Çünkü benim için özgürlük, koşmak demek. Aslı deyince koşmak, koşmak deyince Aslı gibi bir şey. Çünkü işimi seviyorum. Her antrenmanda aklıma, tekrar pistlere dönüp, başarı elde etmek geliyordu. Sürekli olarak kendime 'Aslı tekrar koşmalısın ve başarmalısın.' diyordum. Bunun hırsıyla azmiyle çalışmalarıma başladım. Atletizm emek isteyen bir şey. Bir anda çıkıp başarı elde edemiyorsun. Çok ağır şartlar altında çalışmamız gerekiyor. Ben başladım, inşallah devamı gelecek."

"Hedefim Tokyo'da altın madalya"

Olimpiyat madalyasının her sporcunun hayali olduğunun altını çizen Aslı Çakır, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar çok büyük bir organizasyon ve 4 yılda bir oluyor. Her sporcunun hayali aslında ama benim için daha farklı bir anlam ifade edecek. O yüzden daha hırsla ve daha inatla çalışmalarım sürecek. Hedefim Tokyo'da altın madalya. İnşallah verdiğim madalyayı geri alırım. Sadece olimpiyatlar değil, Avrupa ve Dünya Şampiyonlarını da kazanmak, hepsini almak istiyorum. Çalışacağım, kısmet olursa madalya alacağım."

"Yapılanlar tamamen bir komplo, bir oyun, bir tezgah"

Bir komplo sonucunda çok ağır bir ceza aldığını savunan Aslı Çakır, şöyle devam etti:

"Aldığım ceza benden kaynaklanan bir şey değil. Ben kendimi biliyorum. 2010 yılından beri anti doping ajansının havuzundayım. Her girdiğim testte bütün numunelerim temiz çıktı. İnsanların önce şunu anlaması gerekiyor; benim hiçbir numunemde yasaklı madde çıkmadı. 'Şu yasaklı madde var, şunu kullandın denilmiyor', iddia ediliyor. Ben de 'kullanmadım' diyorum. Bunu ispatla, ispatlayamazsın. Olaylar farklı yerlere gidiyor, işte rüşvet istemeler, bilmem neler. Dünyada farklı şeylerin döndüğünü öğrenmiş olduk. Bu yapılanlar tamamen bir komplo, bir oyun, bir tezgah."

Başarı kazanan sporcular üzerinden kazanç sağlamak için belirli güçlerin komplolar kurduğunu öne süren Aslı Çakır, "Biz zaten bunları davalarımızda da kullandık, elimizde belgeleri de var. Büyük derece yapan ve başarılar kazanan insanların ya sponsoru oluyorlar ya da belirli bir ücret karşılığında onları koruma ve sahip çıkma iddialarıyla rüşvet istiyorlar. Bu ücreti vermeyen kişilere ise ceza veriyorlar. Şu an bu düzen devam ediyor mu bilmiyorum ama benim dönemimde bu tür şeyler yaşandı." şeklinde görüşlerini aktardı.

Aslı Çakır, önündeki ilk hedefin ise bu yaz Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmak olduğunu söyleyerek, "2012 Olimpiyatları da Londra'daydı, bu nedenle yazın yine orada sağlam bir dönüş yaşamak istiyorum. O yüzden çalışmalarım iyi gidiyor. Şu an o kadar hızlı değilim ama olacağım. Dünya Şampiyonası'na kadar süre var, o zamana kadar sanırım eski performansımı yakalayacağım." değerlendirmesinde bulundu.