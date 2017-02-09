"AKLIMDA MİLLİ TAKIM DEĞİL, GAZİANTEPSPOR VAR"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Muhammed İldiz, Avusturya Milli Takımı teknik heyetinin kendisiyle ilgilendiğini ancak şu an için aklında milli takımın değil ligde sıkıntılı bir süreçten geçen kırmızı-siyahlı ekibin bulunduğunu söyledi.

Alman ekiplerinden Nürnberg'den 2013-2014 sezonunun ara transfer döneminde Gaziantepspor'a transfer olan Viyana doğumlu orta saha oyuncusu, Avusturya Milli Takımı yetkililerinin de dikkatini çekti. Daha önce Avusturya'nın 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda ter döken Muhammed, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avusturya Milli Takımı teknik heyeti tarafından takip edildiğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Avusturya Milli Takımı'nın teknik heyeti, bazı maçlarımı izlemiş. Böyle bir gelişme beni sevindirdi ama şu an aklımda başka şeyler var. Neticede milli takım her oyuncunun hayalidir. Takım olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Lige odaklanıp çıkışa geçmeliyiz. O yüzden aklımda milli takım değil, Gaziantepspor var." ifadelerini kullandı.

"Gelin birlik olalım"

Muhammed İldiz, Gaziantepspor'un bundan sonra Süper Lig'de çıkacağı her maçın birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.

Takım olarak her hafta final niteliğindeki maçlar oynayacaklarını belirten Muhammed, "Bu süreçte taraftara ihtiyacımız var. En azından kendi sahamızda çıkacağımız maçlarda bizi yalnız bırakmasınlar. Gelin birlik olalım. El ele verip, takımımızın ligde kalması için terimizin son damlasına kadar mücadele edelim. Zorlu bir süreç var. Bunu ancak taraftarımızın destekleriyle aşabiliriz." diye konuştu.

"Uyuyamıyoruz"

Alınan her kötü sonucun ardından taraftarın yaşadığı üzüntüye dikkati çeken Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emin olun taraftarımız ne kadar üzülüyorsa biz de o kadar üzülüyoruz. Biz de bu geminin içindeyiz. Belki bazı insanlar, 'Siz futbolcusunuz, çeker gidersiniz' diye düşünüyor ama hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Biz de acılar çekiyoruz, her mağlubiyetten sonra biz de uyuyamıyoruz, evimizde çocuğumuzu sevemiyoruz. Antalyaspor maçında 3-0 yenildikten sonra uyuyamamıştım. Takım yeniliyorsa hepimiz zarar görüyoruz. Zarar görmemek için tüm yan etkenleri, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakıp kendimiz için, birbirimiz için kenetlenmemiz lazım. Bu bilinçle yola çıkarsak Allah'ın izniyle başarılı oluruz."