"KADROYU AZALTMAYA UĞRAŞTIK AMA..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları maçı, final niteliğinde gördüklerini söyledi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kupa maçları nedeniyle lige verilen arayı hazırlık müsabakalarıyla değerlendirdiklerini belirtti. Hazırlık maçlarının takıma faydalı olduğunu vurgulayan Çalımbay, ligde sırasıyla Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor ile yapacakları karşılaşmalarda alacakları sonuçların, yollarını çizeceğini ifade etti.

Sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Çalımbay, "Gelecek yıllardaki hedefimiz Avrupa'ya oynayan bir takım olmak. İyi ve geniş bir kadromuz var. Geniş olması sıkıntılı. Bu kadroyu azaltmaya çok uğraştık ama istediğimiz şekilde olmadı." dedi.

Ligde zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Atiker Konyaspor maçı bizim için final niteliğinde. Zor bir yerden iyi bir yere geldik. Önemli olan bunu devam ettirmek. Ben takımıma güveniyorum. Şartlar ne olursa olsun oradan iyi bir şekilde döneceğiz." diye konuştu.

Antalyaspor ile Atiker Konyaspor taraftarları arasındaki gerginliğin, tarafların görüşmesinin ardından son bulduğu ifade edilerek yöneltilen bir soru üzerine Çalımbay, "Ülke olarak sıkıntıdayız. Birçok şeyle uğraşıyoruz. Bir de sporun içindeki gerginlikle uğraşacak gibi değiliz. Onun için Antalya ve Konya arasında bir sıkıntının olmaması gerekiyor. Tatlıya bağlandıysa çok güzel. Böyle olması gerekiyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçını gördük. Yaşanan olaylar çok üzdü. Herkes takımını destekliyor. Sporun içinde bu tür sıkıntılı işlerin olmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu Motta'nın ailevi problemleri nedeniyle ülkesine gittiğini ve Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini belirten Çalımbay, "Mbilla da kart cezalısı. Yerine El Kabir ya da Serdar Özkan oynayabilir. Motta'yı oynatmayı düşünüyordum ancak çok önemli bir problemi var, o nedenle ülkesinde olmak zorunda." şeklinde konuştu.