"ADEBAYOR GELDİ, MEHMET BATDAL..."

Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Mustafa Pektemek, Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'un transfer edilmesiyle forvet hattında artan rekabetin takıma daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Pektemek, Adebayor'un çok önemli bir futbolcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adebayor geldi, Mehmet Batdal da sezon başından beri müthiş bir performans ortaya koyuyor. Rekabet olacaktır. Bu, takımın başarısı için güzel bir şey. Daha önce de bunu birçok takımda yaşadım. Forvetteki rekabet, takımımıza fayda getirecektir."

Turuncu-lacivertli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçla ilgili, "Zorlu bir deplasman olacak. İyi konsantre olmamız gereken bir maç. Hocamızın söyledikleri çerçevesinde müsabakaya hazırlanıp, iyi konsantre olup, üstesinden geleceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım içinde şampiyonlukla ilgili konuşmadıklarının altını çizen 28 yaşındaki oyuncu, "Her zaman söylüyoruz, maç maç bakıyoruz, konsantre oluyoruz. Her karşılaşmayı tek tek ele almak bizi iyi yerlere götürüyor." diye konuştu.

Mustafa Pektemek, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının bulunduğunu sözlerine ekledi.