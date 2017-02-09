HACETTEPE, CEBECİ'DEN 19 MAYIS'A GEÇTİ!

19 puanla ligin 17. sırasında bulunan Hacettepe ile 23 puanla 14. sırada yer alan Anadolu Üsküdar’ın karşılaşacağı bu önemli maç, Pazar günü saat 13.30’da yapılacak.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe, hafta sonu kritik bir maça çıkacak.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Mor-Menekşeler, kendi evinde Anadolu Üsküdar’ı ağırlayacak.

19 puanla ligin 17. sırasında bulunan Hacettepe ile 23 puanla 14. sırada yer alan Anadolu Üsküdar’ın karşılaşacağı bu önemli maç, Pazar günü saat 13.30’da yapılacak.

Cebeci'den 19 Mayıs'a...

Ankara’daki stat sorunu nedeniyle maçlarını Cebeci İnönü Stadyumu’nda oynayan Hacettepe’nin bu hafta oynayacağı müsabaka, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’na alındığı bildirildi. Bu statta maçlarını oynayan Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün haftayı deplasmanda geçirecek olması, bu kararın alınmasında etkili olduğu kaydedildi.

Bu karşılaşma öncesi Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Arif Ölmez, açıklamalarda bulundu.

Çıkış maçı

Alt sıralardan kurtulmak için bu maçın öneminin bilincinde olduklarını vurgulayan Arif Ölmez, “ Pazar günü Anadolu Üsküdar karşısında kritik bir maça çıkacağız. Yeni Hocamız Mustafa Kaplan ile geçen hafta oynadığımız maçta, Zonguldak’tan beraberlikle döndük. Bu 1 puanı, Üsküdar karşısında alacağımız 3 puanla taçlandırmak istiyoruz. Bu maçtan alınacak 3 puan, hem özgüven sağlayacak hem de alt sıralardan kurtulmak için ilk kıvılcım olacak. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağımız maça, tüm Ankaralı futbol severleri davet ediyoruz. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz.” diye konuştu.