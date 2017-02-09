GÜMÜŞHANE'DE "300 ANKARAGÜÇLÜ" TARAFTARA İZİN VAR!

Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanacak maçta, Ankaragücü taraftarlarına ayrılan yer sayısı ve Sarı-Lacivertli taraftarların gireceği tribünün bilet fiyatları belli oldu.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun en önemli maçlarından biri olan Gümüşhanespor - Ankaragücü karşılaşması, pazar günü saat 13.00'te yapılacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanacak maçta, Ankaragücü taraftarlarına ayrılan yer sayısı ve Sarı-Lacivertli taraftarların gireceği tribünün bilet fiyatları belli oldu.

Ankara'dan ve çevre illerden Gümüşhane'ye gidecek Ankaragücü taraftarlarına, ev sahibi takım tarafından 300 kişilik yer ayrıldığı bildirildi.

Maça gidecek olan Başkent ekibinin taraftarlarının oturacağı tribünün bilet fiyatları ise 5 TL'den satışa sunulacak.