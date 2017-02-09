Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması
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BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZHAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un futbol takımı kaptanlığı konusundaki tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un futbol takımı kaptanlığı konusundaki tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, isim verilmeden bazı yöneticilere atfen, Oğuzhan Özyakup'un kaptanlığı kaldıramadığı yönünde medyaya yansıyan haberler olduğu belirtilerek, "Yönetim kurulu üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi.

Açıklamada, Oğuzhan Özyakup'a duyulan güvene vurgu yapılırken, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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