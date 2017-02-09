RİCARDO QUARESMA, ÇİN'E Mİ GİDİYOR?

Ali Ece'nin Tivibu Spor'da katıldığı yayında aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlı yönetim Portekizli yıldız için devre arasında Çin'den 20 milyon euro teklif aldı. Ancak teklif için bir cevap vermedi.

Spor yazarı Ali Ece'nin Tivibu Spor'da katıldığı yayında aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlı yönetim Portekizli yıldız için devre arasında Çin'den 20 milyon euro teklif aldı. Ancak teklif için bir cevap vermedi.

Quaresmanın sözleşmesinin uzatılmasını üç açıdan doğru bulduğunu belirten Ece, yıldız oyuncunun Beşiktaş taraftarıyla kurduğu ilişkiye dikkat çekti.

Bana kaybolan yıllarımı verseler edasıyla oynuyor

Ece, şöyle devam etti: Zaten Quaresma dört beş sene fiili olarak futbol oynamadı. Chelsea, Inter, o kadar yedek kaldı ki. Zaten hani onu düşün. Bana kaybolan yıllarımı verseler edasıyla oynuyor. Çok formda. Üç, ekonomik açıdan. Devre arasında Quaresmanın bonservisine Çinden 20 milyon avroluk teklif geldi.

Kaan Kuralın Teklif gerçek mi? sorusu üzerine iddiasını yineleyen Ece, Beşiktaş vermedi mi? diye soran ve teklife inanmadığını dile getiren Uğur Borala ise şu yanıtı verdi: Verebilirdi ama şunu hesapladı. Bu kadar formda, taraftar bu kadar seviyor, takımı uçuruyor, çok iyi oynuyor dendi. Bir sene sonra da en az 15 milyon avroluk gelir. Çünkü Quaresma. Çünkü o marka. Onu bedavaya kaçırmaktansa imzalarsın. Altı ay daha bu form grafiği devam ederse bir dahaki sezon da oynar. Etmezse Çinden hala 15 milyonluk, 10 milyonluk teklif gelirse, o yaştaki oyuncuyu o paraya, o bonservis bedeline satarsan bu da bir transfer başarısı olur.

Quaresma 3 yıl uzatmıştı

Haftaiçinde sözleşmesi 3 yıl uzatılan Quaresma'ya toplam 5 milyon 950 bin euro ödenecek.

2017-2018 sezonunda 2.100.00 Avro

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro

2019-2020 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.