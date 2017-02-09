Fenerbahçe'den Krasnodar maçı ile ilgili duyuru!
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FENERBAHÇE'DEN KRASNODAR MAÇI İLE İLGİLİ DUYURU!

Fenerbahçe'den Krasnodar maçı ile ilgili duyuru!

Krasnodar - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları Perşembe günü satışa çıkacak.

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Fenerbahçe Kulübü, deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını ve bilet fiyatlarını açıkladı. 

İşte o açıklama: 

16 Şubat 2017 tarihinde Krasnodar – Fenerbahçe SK profesyonel futbol takımları arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının biletleri, Perşembe günü sabah itibariyle satışa çıkarılacaktır.

Maçı izlemeye gidecek taraftarlarımız, Maraton Tribünü altında bulunan Kombine Satış Bölümü’nden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini ibraz ederek bilet temin edebileceklerdir.

Bilet Bedeli: 7 Euro

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