VakıfBank 4'te 4 yaptı
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VAKIFBANK 4'TE 4 YAPTI

VakıfBank 4'te 4 yaptı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında, Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yendi.

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 VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında, konuk olduğu Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yendi.

Grupta oynadığı 4. maçtan da galip ayrılan VakıfBank, puanını 11'e çıkardı ve Eczacıbaşı VitrA'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Dresdner: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Margon

Hakemler: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Dresdner: Apitz, Kadie Rolfzen, Cooper, McMahon, Birks, Cross (Schoot, Courtois, Schwabe, Smutna)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu Ting, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Melis Durul)

Setler: 18-25, 11-25, 12-25

Süre: 68 dakika (26, 21, 21)

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