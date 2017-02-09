Bellona AGÜ İspanya'da kaybetti
﻿
Site İçi Arama
﻿

BELLONA AGÜ İSPANYA'DA KAYBETTİ

Bellona AGÜ İspanya'da kaybetti

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında Spar Citylift Girona takımına 71-63 yenildi.

263 Okunma

Basketbolda Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında İspanya'nın Spar Citylift Girona takımına 71-63 yenildi.

İspanya'nın Girona kentinde oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-12, ikinci periyodu 39-30 önde tamamladı. İlk yarıda elde ettiği üstünlüğü koruyan İspanyol ekibi, üçüncü çeyreği de 56-48 önde geçti.

Son çeyreğe iyi başlayan Bellona AGÜ, 34. dakikada (59-56) ve 38. dakikada (66-63) iki kez farkı 3 sayıya indirdi. Kalan 2,5 dakikada skor üretemeyen ve rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Kayseri temsilcisi, karşılaşmayı 71-63 kaybetti.

Bellona AGÜ'de Wauters'in 20, Wright'ın 14 ve Dubljevic'in 12 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda 21 sayıyla oynayan Ibekwe, maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Spar Citylift Girona: 71 - Bellona AGÜ: 63

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Petar Denkovski (Makedonya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Sergey Mikhaylov (Rusya)

Spar Citylift Girona: Rodriguez 12, Buch 3, Peters 13, Jordana, Alminaite 15, Spanou 7, Oma, Ibekwe 21

Bellona AGÜ: Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 12, Gray 6, Sanders 2, Mazic 6, Wright 14

1. Periyot: 21-12

Devre: 39-30

3. Periyot: 56-48

ETİKETLER
Ankaragücü camiası, şehidine ağlıyor...
Webo: "Daha iyi olacağız"
Osmanlıspor'da "neşeli günler" devam ediyor
Altay Bayındır, Ankara'nın gururu oldu
Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı!
Yenilmez armada: Altındağ Belediyespor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿