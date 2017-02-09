BELLONA AGÜ İSPANYA'DA KAYBETTİ

Basketbolda Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında İspanya'nın Spar Citylift Girona takımına 71-63 yenildi.

İspanya'nın Girona kentinde oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-12, ikinci periyodu 39-30 önde tamamladı. İlk yarıda elde ettiği üstünlüğü koruyan İspanyol ekibi, üçüncü çeyreği de 56-48 önde geçti.

Son çeyreğe iyi başlayan Bellona AGÜ, 34. dakikada (59-56) ve 38. dakikada (66-63) iki kez farkı 3 sayıya indirdi. Kalan 2,5 dakikada skor üretemeyen ve rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Kayseri temsilcisi, karşılaşmayı 71-63 kaybetti.

Bellona AGÜ'de Wauters'in 20, Wright'ın 14 ve Dubljevic'in 12 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda 21 sayıyla oynayan Ibekwe, maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası



Spar Citylift Girona: 71 - Bellona AGÜ: 63

Salon: Pavello Fontajau

Hakemler: Petar Denkovski (Makedonya), Mykola Ambrosov (Ukrayna), Sergey Mikhaylov (Rusya)

Spar Citylift Girona: Rodriguez 12, Buch 3, Peters 13, Jordana, Alminaite 15, Spanou 7, Oma, Ibekwe 21

Bellona AGÜ: Wauters 20, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 12, Gray 6, Sanders 2, Mazic 6, Wright 14

1. Periyot: 21-12

Devre: 39-30

3. Periyot: 56-48