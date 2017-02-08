OSMANLISPOR'DA "NEŞELİ GÜNLER" DEVAM EDİYOR

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’la sahasında mücadele edecek olan Başkent ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’la sahasında mücadele edecek olan Başkent ekibi bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde antrenmana Mor-Sarılı ekip salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sonraki bölümde antrenman sahasına geçen Osmanlısporlu oyuncular, çeşitli etaplardan oluşan istasyonlarda koordinasyon ve çabukluğa yönelik çalışma yaptı.

Dar alanda gruplar halinde pas, alan savunması ve alan geçişlerine yönelik özel çalışmanın ardından kanatlardan orta ve gol organizasyonlarıyla Başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı.

1,5 saat süren antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar, Pinto ve Umar katılmadı.

Antrenman bitiminde ise 25 yaşına giren Engin Bekdemir için doğum günü pastası kesildi.

Genç oyuncu kendisi için hazırlanan pastanın başında teknik ekip, oyuncular ve kulüp personeliyle fotoğraf çektirdikten sonra kutlamaları kabul etti.