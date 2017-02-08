ALTAY BAYINDIR, ANKARA'NIN GURURU OLDU

Türk Sporunun temel taşlarından biri olan Ankaragücü, Milli takımlarımıza oyuncu göndermeye devam ediyor.

İLİŞKİLİ HABER U19 Milli Takımının kadrosu açıklandı

Türk Sporunun temel taşlarından biri olan Ankaragücü, Milli takımlarımıza oyuncu göndermeye devam ediyor.

U19 Milli Takımımızın 7 ve 9 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna, Sarı-Lacivertli takımın 1998 doğumlu yetenekli ve başarılı kalecisi Altay Bayındır da çağrıldı.

U19 Milli Takımı’na Ankara takımlarından sadece Altay Bayındır davet edilirken, Ankara’da binlerce çocuğa spor yapma imkânı sağlayan Ankaragücü, yaptığı çalışmaların meyvesini almaya devam ediyor.