Altay Bayındır, Ankara'nın gururu oldu
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ALTAY BAYINDIR, ANKARA'NIN GURURU OLDU

Altay Bayındır, Ankara'nın gururu oldu

Türk Sporunun temel taşlarından biri olan Ankaragücü, Milli takımlarımıza oyuncu göndermeye devam ediyor.

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Türk Sporunun temel taşlarından biri olan Ankaragücü, Milli takımlarımıza oyuncu göndermeye devam ediyor.

U19 Milli Takımımızın 7 ve 9 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan U19 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna, Sarı-Lacivertli takımın 1998 doğumlu yetenekli ve başarılı kalecisi Altay Bayındır da çağrıldı.

U19 Milli Takımı’na Ankara takımlarından sadece Altay Bayındır davet edilirken, Ankara’da binlerce çocuğa spor yapma imkânı sağlayan Ankaragücü, yaptığı çalışmaların meyvesini almaya devam ediyor.

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