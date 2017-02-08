Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı!
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GENÇLERBİRLİĞİ "90 DAKİKA" ÇALIŞTI!

Gençlerbirliği "90 dakika" çalıştı!

Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana ısınma koşusu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra Ümit Özat gözetiminde taktik çalışmaya geçti.

İlk bölümde pozisyon çalışan futbolcular daha sonra dar alan ve geniş alan olmak üzere taktik idman yaptı.

90 dakika süren çalışma son olarak yapılan tam saha oyun ile son buldu.

Antrenmana tedavileri süren Nihat,Aydın ve Palitsevich katılmazken; Rantie takımdan ayrı koşu yaptı. Selçuk Şahin ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

Yarın saat 11.00’de Ankara’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek olan Başkent ekibi, daha sonra maçın oynanacağı Alanya’ya hareket edecek ve son antrenmanı Cuma günü burada yapacak.
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