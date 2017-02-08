CEM İLKEL TURNUVAYA VEDA ETTİ

Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Cem İlkel, tek erkekler ilk turunda Sırp Viktor Troicki'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Cem İlkel, tek erkekler ilk turunda Sırp Viktor Troicki'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 12 bin kişi kapasiteli Armeec Arena'da gerçekleştirilen turnuvaya "wild card" ile katılan Cem İlkel, maç sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında daha iyi de oynayabilirdim ama karşımda turnuvanın en iyi tenisçilerinden Troicki vardı. Rakibim çok hızlıydı. Vuruşları da hızlı olan bir rakip. Zor bir maçtı ancak ilerisi için güzel bir tecrübe edindim." diye konuştu.

Turnuvaya özel davetle katılan 21 yaşındaki tenisçinin, kura sonucu ilk turda eşleştiği 6 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber, yaşadığı sakatlık yüzünden turnuvadan çekilmişti.

Cem İlkel ile partneri Tuna Altuna, 12 Şubat'ta sona erecek Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nın çiftler karşılaşmasında ise Moldovalı Radu Albot ve İsrailli Dudi Sela çiftine 2-1 yenilmişti.

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