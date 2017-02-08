Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor!
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FENERBAHÇE'DEN VAN PERSİE TİŞÖRTÜ GELİYOR!

Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü geliyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ağlarını havalandıran Robin van Persie'nin gol sevincinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkartıyor.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ağlarını havalandıran Robin van Persie'nin gol sevincinin yer aldığı tişörtleri satışa çıkartıyor.

Fenerium mağazası, Robin van Persie tişörtlerinin cuma günü satışa çıkacağını duyurdu.

 
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