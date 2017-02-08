İRFAN BUZ'DAN HAKEM İSYANI!

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Samsunspor mağlubiyetiyle sözlerine başlayan İrfan Buz, "Samsunspor maçında 4 oyuncumuz eksikti. Samsunspor'u tebrik ediyorum karşılaşmaya iyi motive olmuşlar. HAkem Abdulkadir Bitiken ile ilgili kötü bir yönetim dersem haksızlık yaparım. Kötünün daha altında bir şey söylemek istiyorum fakat bulamıyorum. Müsabakayı analiz yaparken penaltı pozisyonunu 3-4 kere izledim. Bırakın penaltıyı, ofsayt pozisyonunu bunları kestirip göstersem böyle bir yönetim olmaz dersiniz. Allah'a havale ediyorum. Malatyaspor çok büyük bir camia, bizde şampiyonluk yarışı içerisindeyiz, bizim her maçımız önemli. Hakemler rahat bir şekilde bunları yapmamalı" dedi.

-"3 PUANLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonunda Vodafone Arena'da oynanacak olan Denizlispor maçıyla ilgili olarak ise Buz, "Yeni Malatyaspor olarak kendi taraftarımızın önünde her zaman oynamak isteriz. Ancak bizim stadyumumuza baktığınız zaman nasıl maç oynanır bilmiyorum. Ben yerden topu attığım zaman, göğüsüme sekerse büyük bir sıkıntı var demektir. İyi bir zeminde oynamak istiyoruz. İkincisi; İstanbul'da büyük bir taraftar kitlemiz var. Vodafone Arena'ya tüm seyircilerimizi bekliyoruz. 3 puanla başlamak istiyoruz" diye konuştu.

-"YENİ TRANSFERLERİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Yeni transferlere değinen deneyimli teknik adam, "Ferhat Kiraz sol bek ve sol açıkta oynayabilen tecrübeli bir futbolcumuz. Murat Yıldırım'da önemli bir futbolcu, orta sahada her yerde oynayabilir. Sol stoperimiz yoktu, Sezer Özmen ile orayı kapattık. Pivot santrfor olarak Ahmet Aras alındı. Ayite ile birlikte çok iyi isimler kazandırdığımızı düşünüyorum. Futbolcularımızın zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR ÖZEL