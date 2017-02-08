Katar, 2022 için servet harcıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

KATAR, 2022 İÇİN SERVET HARCIYOR

Katar, 2022 için servet harcıyor

Katar Maliye Bakanı El-Emadi, 2022 FIFA Dünya Kupası için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcadıklarını açıkladı.

151 Okunma

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif El-Emadi, 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği hazırlıkları için yapılan altyapı çalışmalarına haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcandığını söyledi.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için yapılan harcamalar hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulunan El-Emadi, "2022 FIFA Dünya Kupası'nın altyapı yatırımları için haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcıyoruz. Bu harcamalar, Dünya Kupası'na tam anlamıyla hazır olabilmek için 3-4 yıl daha böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Harcamaların sadece statlar için yapılmadığını belirten El-Emadi, "Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırımda bulunuluyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına 200 milyar dolardan fazla harcanmış olacak." şeklinde konuştu.

El-Emadi, altyapı çalışmalarının 2022'ye kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Klasspor'da ilk canlı yayın: 21.30'da
Keçiören, spor salonu için gün sayıyor
Ankaragücü kritik maça hazırlanıyor
Gençlerbirliği'nde çift kale maç günü
"Önceliğimiz Türk voleybolunun geleceği"
Etimesgut'ta keyifler yerinde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿