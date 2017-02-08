"365 GÜN YAŞAYAN BİR YER"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan toplantısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müze ve salonla ilgili detayları paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan toplantısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müze ve salonla ilgili detayları paylaştı.

"Stadı 365 gün yaşayan bir yer haline getireceğiz"

"Bu çalışmaların içeriğine müzeyi de dahil ettik. Stadın içinde kullanıma açık epey bir boş mekan var. Ali Sami Yen Spor Kompleksini sadece 15 günde bir kullanılan bir mekan olmaktan çıkartmak istiyorum. Müzeyi geçmişte kazanılan zaferlerin gösterileceği bir yer olarak düşünüyoruz. Bütün Galatasaraylıların çoluğuyla çocuğuyla gelip vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Salon sadece basketbol oynamaya uygun bir salon değil. İcabında Circle de Soleil'i getirebileceğiniz icabında farklı etkinlik ve konserlerin yapılabileceği bir salon haline getirdik. Alt kısmında ofis ve ticari alanlar olacak. Böylece 365 gün yaşayan bir yer haline gelecek.

Basketbol için yapılacak salon çok amaçlı olacak!

"15000 kişilik çok amaçlı bir salon. 29500 metre kare kiralanabilir bir alan var. 7000 mektrekareye yakın açık havada etkinlik yapılbilecek alan var. Sponsor firmanın önerisiyle 3750 metrekarelik bir inovasyon ve bilim merkezi yapılacak. Aynı mekanda sergi ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı bir mekan olarak burası projelendirildi.

Sponsor firmaya teşekkür!

"Bu projeyi yaparken dünyadaki birçok örneği inceledik. Bu projenin finansmanı için bize çok büyük katkı veren gelişmesi ve yapılmasında NEF Yönetim Kurulu Başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Herhangi bir masrafa girmeden sponsorluğu NEF firması üstlendi. Çok büyük bir firmayla da bu inşaatın yapılması ve hizmete açılması yönünde çalışmalarımız sürüyor.

"Sponsorluk görüşmelerinin sonuna geldik. Sarıyer Belediyesi'ne yeni projemizi takdim ettik. Bu hafta da temaslarımız sürecek. 1-2 hafta içinde ruhsatını alıp alanı da inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz.