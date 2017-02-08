ATATÜRK SALONU'NUN İSMİ DEĞİŞTİ!

İzmir'deki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Atatürk Voleybol Salonu'nun adı, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak değiştirildi.

İzmir'deki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Atatürk Voleybol Salonu'nun adı, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak değiştirildi.

Yapılan açıklamada, TVF'nin ve Türkiye Milli Voleybol takımlarının ana sponsoru Vestel'in, TVF Atatürk Voleybol Salonu'na da adını verdiği belirtildi.

TVF tarafından organize edilen "Efeler Ligi", "Kupa Voley", "Pro Beach Tour" ve "Fabrika Voley" voleybol okullarına da resmi sponsor olan Vestel'in, voleybolun gelişmesi için yeni bir adım attığı kaydedilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TVF ile yapılan kapsamlı iş birliği neticesinde voleybolu her alanda, yaşta ve cinsiyette destekleyen, Türkiye voleybolunun olduğu noktadan daha da ileri gidebilmesi için projeler geliştiren Vestel, şimdi de İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Salonu'na, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak ismini verdi. Alsancak'ta 1971 yılında Akdeniz Yaz Oyunları için yapılan ve 2012 yılında TVF tarafından uluslararası standartlara getirilen TVF Atatürk Voleybol Salonu'nun adı artık TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena olarak kullanılacak."

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