DURSUN ÖZBEK'İN DUYGUSAL ANLARI!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan toplantısında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müze ve salonla ilgili detayları paylaştı.

"Stadı 365 gün yaşayan bir yer haline getireceğiz"

"Bu çalışmaların içeriğine müzeyi de dahil ettik. Stadın içinde kullanıma açık epey bir boş mekan var. Ali Sami Yen Spor Kompleksini sadece 15 günde bir kullanılan bir mekan olmaktan çıkartmak istiyorum. Müzeyi geçmişte kazanılan zaferlerin gösterileceği bir yer olarak düşünüyoruz. Bütün Galatasaraylıların çoluğuyla çocuğuyla gelip vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Salon sadece basketbol oynamaya uygun bir salon değil. İcabında Circle de Soleil'i getirebileceğiniz icabında farklı etkinlik ve konserlerin yapılabileceği bir salon haline getirdik. Alt kısmında ofis ve ticari alanlar olacak. Böylece 365 gün yaşayan bir yer haline gelecek.

Basketbol için yapılacak salon çok amaçlı olacak!

"15000 kişilik çok amaçlı bir salon. 29500 metre kare kiralanabilir bir alan var. 7000 mektrekareye yakın açık havada etkinlik yapılbilecek alan var. Sponsor firmanın önerisiyle 3750 metrekarelik bir inovasyon ve bilim merkezi yapılacak. Aynı mekanda sergi ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı bir mekan olarak burası projelendirildi.

Sponsor firmaya teşekkür!

"Bu projeyi yaparken dünyadaki birçok örneği inceledik. Bu projenin finansmanı için bize çok büyük katkı veren gelişmesi ve yapılmasında NEF Yönetim Kurulu Başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Herhangi bir masrafa girmeden sponsorluğu NEF firması üstlendi. Çok büyük bir firmayla da bu inşaatın yapılması ve hizmete açılması yönünde çalışmalarımız sürüyor.

"Sponsorluk görüşmelerinin sonuna geldik. Sarıyer Belediyesi'ne yeni projemizi takdim ettik. Bu hafta da temaslarımız sürecek. 1-2 hafta içinde ruhsatını alıp alanı da inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz.



Özbek, daha sonra yeniden kürsüye geldi ve camianın en çok merak ettiği sorulara yanıtlar verdi. Özbek'in duygusal anlar yaşadığı dakikalardaki konuşmalarından en dikkat çekenleri şöyledi :

"Galatasaray yönetimi en son denk bütçesini 1996'da yapmış. Daha sonra denk olmayan bütçeler bankalarca finanse edilmiş.Bu 20 yılda çok değerli başkanlar geldi. Bugün onların hizmetleri konusunda söyleyecek hiçbir şey yok. 2000'de UEFA, Süper Kupa zaferi gelmiş. 2001'de o günkü yönetim futbolu halka açmak için şirketleşmeye gitmiş.Hisse satışları başlamış. 2005'ten itibaren stadın Mecidiyeköy'deki yerinin dar geldiği için yeni yere nakli getirmiş."



"2014 yılının sonunda deniz bitmiş"

"2011 Ocak'ta Galatasaray yeni stadına geçmiş. Çok güzel bir stat yapılmış 52 bin kişilik. 2011'den sonra yine bütçe açığı devam ediyor. Projelerle, hisse satışlarıyla, sermaye artışıyla para akıyor Galatasaray'a.. Ama 2014'ün sonuna gelindiğinde deniz bitmiş. O günkü yönetim bir karar alıyor, görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa ediyor. Sonrasında gelen yönetim gemiyi yüzdürmek için yönetim kurulu üyelerinin kefaletine ve kasa kolaylığına ihtiyaç duyuyor."



Komitenin kurulma süreci...

"Ben başkan seçildikten sonra geriye dönük 20 yılda her şey dört dörtlük gözüküyor ama bir eksik var diye düşündük. Galatasaray faiz yükü altında eziliyor, finansal enstrümanlardan bir şey kalmamış. Eksik ne 1.5 milyar TL borca nasıl girdik. Bir komite kuralım, inceletelim, eksiğimiz nerede diye düşündük. Sayın Hayri Kozak'tan rica ettim, komite kuralım dedim."



"Hayri Kozak başkanlığında bir komite kuruldu. Bu komite 14'e yakın toplantı yaptı, bazılarına katıldım. Bu komite bana bir rapor sundu, ben de yönetim kurulunda paylaştım. Bu raporla bağlantılı bir hukuki görüş alalım dedik. Üyemiz Selim Bey'e sunduk, bize hukuki görüşlerini anlattı. SPK denetimi altındayız, SPK ile çelişen konuları inceledik. Üyemiz İsmail Bey'e raporu ilettik, sanıyorum geri dönüşleri 1-2 gün içinde elimizde olacaktır."



"Galatasaray'ın nefesi bitmişti"

"Raporun içinde denetleme kurulunun yapısı var, yönetimlerde görev alacak kişilerin nitelikleri var. 1996'dan sonraki periyotta yapılan işlerde her şey dört dörtlük. Sonuç, bugünkü sonuç. 22 Ekim 2016'da Galatasaray'ın nefesi bitmişti. 22 Ekim'de bize verdiğiniz yetki için çok teşekkür ediyorum."



"Bir anda düşünün 1996'ya geri dönüyoruz, Galatasaray bir anda borçlarından arınmış, daha da büyümüş. Bu koltuk sihirli bir koltuk, her an insanlar farklı şekilde Galatasaray'ı borçlandırabilir. İnanın bana çok gecelerim uykusuz geçti. Toki ile yapılan emlak geliştirme projesi. Bunu bugünkü yönetim akıl etmemiştir."



"Kasamıza 342 milyon lira girdi"

"Canaydın, Polat, Aysal yönetimi bu projeleri yapmak istedi. Galatasaray'ın çok kıymetli bir emanetini taşıyorum. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Şundan emin olun kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım, uyumadığım günler oluyor. Sabah 9'da başlayan mesaimi 7.5'lara çektim. Dün gece 10'a kadar çalıştık, 342 milyon TL kasamıza para girdi."