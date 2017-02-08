En büyük hayali Real Madrid başkanlığı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

EN BÜYÜK HAYALİ REAL MADRİD BAŞKANLIĞI!

En büyük hayali Real Madrid başkanlığı!

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, gelecekte İspanya'nın Real Madrid kulübünde başkanlık yapabileceğini söyledi.

513 Okunma

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, gelecekte İspanya'nın Real Madrid kulübünde başkanlık yapabileceğini söyledi.

İspanyol basınına Real Madrid ile ilgili açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki tenisçi, eflatun-beyazlı kulüpte başkanlık yapmak isteyip istemediği şeklindeki bir soruya, "Bunu tabii ki isterim. Neden olmasın." cevabını verdi.

Başkent temsilcisinin Florentino Perez gibi büyük bir başkana sahip olduğunu vurgulayan Nadal, "Kulübün şu an bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Erkekler tenisinde dünya eski 1 numarası Nadal, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde karşılaştığı İsviçreli Roger Federer'e 3-2 mağlup olmuştu.

 
ETİKETLER
Klasspor'da ilk canlı yayın: 21.30'da
Keçiören, spor salonu için gün sayıyor
Ankaragücü kritik maça hazırlanıyor
Gençlerbirliği'nde çift kale maç günü
"Önceliğimiz Türk voleybolunun geleceği"
Etimesgut'ta keyifler yerinde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿