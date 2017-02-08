EYOF için millilerimizden büyük hedef!
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EYOF İÇİN MİLLİLERİMİZDEN BÜYÜK HEDEF!

EYOF için millilerimizden büyük hedef!

EYOF 2017'de Türkiye'yi artistik patinaj branşında temsil edecek milli sporcular Ekin Saygı ve Başar Oktar, kürsüde yer almayı hedefliyor

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EYOF 2017'de Türkiye'yi artistik patinaj branşında temsil edecek milli sporcular Ekin Saygı ve Başar Oktar, kürsüde yer almayı hedefliyor

13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Türkiye'yi artistik patinaj branşında temsil edecek milli sporcular Ekin Saygı ve Başar Oktar, kürsüde yer almak istiyor.

Erzurumun ev sahipliği 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, 13 ve 15 Şubat'ta yapılacak artistik patinaj müsabakalarında kısa programda mücadele edecek Ekin Saygı ve Başar Oktar, madalya kazanmayı hedefliyor.

Ekin Saygı, yaptığı açıklamada, ablasını örnek alarak artistik patinaj sporuna başladığını söyledi.

Annesinin eski milli voleybolcu olduğunu ve ailesinden çok destek gördüğünü belirten Ekin, "Ablam buz pateni yapıyor. Biraz ablama özenerek bu spora başladım. Başladığım günden itibaren ailem hep benim yanımda oldu. EYOF'ta madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Alışveriş merkezinde spora başladı

Başar Oktar ise spora 6 yaşında başladığını ifade etti.

Bir alışveriş merkezinde eğlence amaçlı kaymaya başladığını belirten 14 yaşındaki Başar, şunları kaydetti:

"Bir alışveriş merkezinde eğlenmek için kaydım. Sonra hocam beni spora başlattı. Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Kar ve buz yönünden çok yoğun çalışıyoruz. EYOF 2017'de kürsüde yer almak benim en büyük hedefim. Ülkemi temsil etmek büyük bir onur. Kayarken kendimi daha özgür, daha mutlu hissediyorum. EYOF'un Erzurumda yapılıyor olması, ailemin burada bulunması motivasyonumu artıracak. Bizim için büyük bir avantaj olacak."

Milli sporcuların antrenörlüğünü yapan Nellya Akbulut da uzun yıllardır Türkiyede bulunduğunu ve buz pateninde son yıllarda ciddi bir ilerleme olduğunu anlattı.

EYOF 2017 hazırlıklarının çok erken başladığını aktaran Akbulut, "Sporcularımız yoğun çalışıyor. Bir hafta önceden Erzurum'a geldik. Salon bizim olduğu için kullanalım, daha hazırlıklı olalım istedik. Sporcularımdan memnunum. Federasyonumuzdan da büyük destek alıyoruz, kendilerine teşekkür ediyorum. İki sporcum da iyi hazırlandı. Madalya alabiliriz." ifadelerini kullandı.

 
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