TRABZONSPOR'DAN YEŞİLGİRESUN'A CEVAP!

Trabzonspor Basketbol Kulübü, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta oynanan Yeşilgiresun Belediyespor maçının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Abiş Hopikoğlu'nun açıklamalarının ardından, Yeşilgiresun Belediyespor yönetiminin bir şekilde konuya müdahil olma çabasını üzülerek takip ettikleri belirtildi.

Söz konusu karşılaşmada hakemlerin bariz hatalar yaptığını ileri sürülerek, "Başkan Hopikoğlu'nun açıklamalarını bir kez daha ama dikkatlice okumalarını tavsiye ediyoruz. Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park maçının özellikle son 10 saniyesinde çalınan düdüklerin hatalı olduğu, basketbol camiasındaki taraflı tarafsız herkesin fikir birliğine varmış bulunduğu bir konu iken Yeşilgiresun Belediyespor yönetiminin hiçbir şey olmamışcasına açıklama yapmaları, en hafif tabiriyle abesle iştigal etmektir. Kulüp Başkanımız Sayın Abiş Hopikoğlu da açıklamalarında, iki kulüp arasında hiçbir problemin olmadığını özellikle belirtmiş, maç esnasında Trabzonspor ve Trabzon şehrine edilen ağır küfürlerden dolayı yapılan 1A-2A küfür anonslarına vurgu yapmıştır." denildi.

Açıklamada, Yeşilgiresun Belediyespor ile aralarında farklı bir rekabetin bulunmadığının altı çizilerek, "Bizim için iki kulüp arasındaki rekabetin diğer kulüplerle olan rekabetlerimizden herhangi bir farkı yoktur. Yeşilgiresun Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetler bize, puan tablosuna yazılan iki puandan daha ekstra mutluluklar yaşatmamaktadır. Ne var ki Yeşilgiresun Belediyespor cephesinde, Trabzonspor Medical Park'ı yenmenin kentin düşman işgalinden kurtuluşu kadar coşkuya sebep olması trajikomik görünmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Kulüp açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden daha önemlisi, geçen sezondan kalan '3 liralık' borcu ödeyemedikleri için yönetim kurulu dahi oluşturamayan ve ligden çekilme noktasına gelince, kulübün anahtarlarını menajerlere teslim edenler, '15 lira' diye tabir ettikleri bütçelerin nasıl ve ne şekilde bulunacağını, harcanacağını hayal dahi edemezler. Süper Lige döndükten kısa bir süre sonra Avrupa Kupası'nda final, ligde yarı final oynamış bir kulübe, afaki bütçe rakamları üzerinden gönderme yapmak için önce menajerlerin boyunduruğundan kurtulmuş, sponsoru ve gelecek planı belli bir kulüp olmak gerekir."