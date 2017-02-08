Galatasaray'ın borcu ne kadar?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'IN BORCU NE KADAR?

Galatasaray'ın borcu ne kadar?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün borcu ile ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, camiaya gelir konusunda da bir müjde verdi. 

480 Okunma

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün borcu ile ilgili açıklamalar yaptı. Özbek, camiaya gelir konusunda da bir müjde verdi. 

Özbek, " 342 milyon TL Galatasaray'ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL'si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarında. 315 milyon TL'sini dün akşam ödedik. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" dedi.

 
ETİKETLER #Galatasaray
Tolga Ciğerci ne zaman geri dönüyor?
Galatasaray'da 5 sezon sonra büyük tehlike!
"Kasalarımıza 342 milyon lira para girdi"
Ergin Ataman'la yollar ayrılıyor mu?
Klasspor'da ilk canlı yayın: 21.30'da
"365 gün yaşayan bir yer"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿