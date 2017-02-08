Beşiktaş'tan Çetinkaya açıklaması
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BEŞİKTAŞ'TAN ÇETİNKAYA AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Çetinkaya açıklaması

"Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi sahaya atan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilmiştir."

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'yı yaralayan kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;

"5 Şubat Pazar akşamı oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe Türkiye Kupası eleme maçında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet eden kişilerin tespiti amacıyla, kulübümüz tarafından gerekli işlemler yapılmıştır.

Karşılaşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başından yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi sahaya atan kişi, kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.

Stadyumdaki kamera görüntülerince tespiti yapılan İ.S. hakkında, ‘kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak’ suçlarından adli işlem yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. " 
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