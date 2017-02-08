MİLLİ SNOWBOARDCULAR İLK PEŞİNDE

Snowboard Milli Takımı sporcuları, Erzurum'da 11-18 Şubat'ta düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), bu branşta Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye Kayak Federasyonunun yaptığı seçmeler sonucunda oluşturulan milli takımda, erkeklerde Yavuz Dumlu, Haşim Cenk Mutlu, Emre Boydak, Can Yılmaz Yıldırım; kadınlarda ise Zehra Gözdenur Geneşke, Aydan Karakulak, Ayşe Yade Telli ve Zeynep Büşra Kurtuluş yer alıyor.

Seçmelerden sonra Erzurum'da 2 kez kamp yapan milli takım sporcuları, EYOF 2017'de podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Snowboard Milli Takımı Antrenörü Uğurhan Tuvanç, AA'ya yaptığı açıklamada, sporcularının iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Sporcularından derece beklediğini ifade eden Tuvanç, şöyle konuştu:

"Biz hazırız, her şey istediğimiz gibi. Pist bizim, bundan sonrası sporcularımıza kaldı. Onlara güveniyorum, her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Mutlaka bir podyum görmelerini arzu ediyoruz. Bunun için de özveriyle çalışıyoruz. EYOF'ta çalışmalarımızın meyvesini alacağımızı umuyorum. Sporcularımızı kondisyonun yanında psikolojik olarak da hazırlamaya çalıştık. Onlar da hem kondisyon hem de psikolojik açıdan hazır duruma geldiler. EYOF'ta ilk üçe girecek çocuklarımız var. Sporcuların mutlaka derece alacaklarına inanıyorum. Daha önce bu organizasyona katılan sporcumuz çoktu ama başarımız yoktu. İlk beş de olabilir ama hedefimiz ilk üç."

Tuvanç, milli sporcuların EYOF'ta derece almasının olimpiyatlara bir adım daha yaklaşmaları anlamına geldiğini belirtti.

Milli sporcu Yavuz: "Madalya alacağımıza inancım tam"

Milli snowboardculardan Yavuz Dumlu da bu organizasyon için uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Kondisyon çalışmaları ve kar üstünde yaptığımız antrenmanlarla EYOF'a çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tüm takım adına güzel şeyler olacağına inanıyorum. Madalya alacağımıza inancım tam. Podyum görmek istiyoruz." diye konuştu.

Zehra Gözdenur Geneşke ise organizasyona en iyi şekilde hazırlanmaları için antrenörlerinin kendilerine sürekli destek verdiğini ve takım arkadaşlarının EYOF'ta podyum görmesini beklediğini dile getirdi.