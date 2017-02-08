Mourinho ile Ancelotti'ye övgüler yağdırdı
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MOURİNHO İLE ANCELOTTİ'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Mourinho ile Ancelotti'ye övgüler yağdırdı

Kariyerine Zenit'te devam eden Ivanovic, geçmişte birlikte çalıştığı Mourinho ile Ancelotti'yi karşılaştırdı.

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Chelsea'deki 9 yıllık macerasını noktaladıktan sonra Zenit'e transfer olan Branislav Ivanovic, eski teknik direktörleri Jose Mourinho ile Carlo Ancelotti'ye övgüler yağdırdı.

Mourinho'nun, Chelsea'deki son yılı ve United macerasının başında yaşadığı sorunları hatırlatan Ivanovic; "Ancak o hala özel biri. Siz farkına dahi varmadan, potansiyelinizi hayata geçirmenizi sağlıyor. Ancak Mourinho ile çalışmak istiyorsanız, onun dediklerini eksiksiz yapmak zorundasınız" dedi.

Ancelotti'nin, Mourinho'dan çok daha farklı bir tarzı olduğunu dile getiren Sırp futbolcu, "Ancelotti her zaman çok sakindir ve oyuncularının rahat etmesine özel önem verir. Ancak o da saha sonuçlarına bakıldığında Mourinho kadar başarılı" diye konuştu. 

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