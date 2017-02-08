TUNCAY ŞANLI'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Afjet Afyonspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından olağanüstü toplanan Sakaryaspor yönetimi, faturayı teknik ekibe kesti.

Sakaryaspor yönetimi, göreve geldiği günden beri tartışmaların odak noktasında bulunan Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma konusunda görüş birliğine vardı.



Bu gelişmenin ardından Sakaryaspor, resmi sitesinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Sakaryaspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;



Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede, Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir.



Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız.



Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz.



Tuncay Şanlı'dan ayrılık açıklaması



Tuncay Şanlı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Tuncay Şanlı yönetime atıfta bulunarak, 'günü kurtaran ve şahsi egolarını ön planda tutulan kişilerce değil, geleceği inşa ede kişilerce yönetmesi dileğiyle' ifadelerini kullandı.



İşte Tuncay Şanlı'nın o açıklaması:



Kamuoyunun bilgisine



Doğduğum ve tribünde desteklediğim, formasını terlettiğim Sakaryaspor'uma Teknik Direktör olarak hizmet verme imkanı doğduğunda, uzun vadeli ve programla çalışmak koşuluyla, bu görevi onur ve büyük bir heyecanla kabul ettim.



Sakaryaspor'umuzun hakketiği başarılara ulaşması için yapılması gereken planları ekibimizle oluşturduk ve bize izin verilen süre zarfında yapmaya çalıştık.



Planladığımdan çok daha kısa bir sürede kesilen bu süreçte görev sürem boyunca bana ve ekibime desteğini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim.



Sakaryaspor'un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir... gerçek, akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor'dur.



Sevdalısı olduğumuz Sakaryaspor'umuzun saha içi ve dışında günü kurtaran ve şahsi egolarını ön planda tutulan kişilerce değil, geleceği inşa ede kişilerce yönetmesi dileğiyle.



Görevden ayrılma sürecimizin camiamıza, değerlerimize aykırı şekli ve süreci hakkında belirtecek çok şey var olsa da konu Sakaryaspor'um olunca uygun olan sadece susmak olacaktır.



Sakaryaspor'umun bu sezonun geri kalan maçlarında başarılı olmasını ve gelecekte kazanacağı şampiyonluk ve kupalarla bizleri sevindirmesini temenni ederim



Tuncay Şanlı