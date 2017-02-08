DİLMEN, GÜNEŞ'E YOLLADIĞI MESAJI OKUDU

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen, olaylı derbi sonrası Şenol Güneş'in kendisi hakkında, "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." yaptığı yoruma cevap verdi.

"Şenol hoca'ya mesaj attım. 'Sizinle 36 yıldır tanışıyoruz, ne sizin bana ne de benim size sayıgısızlığım olmadı' dedim. Biraz abartmış olabilirim ama hocam lütfen bana şeytan demeyin. Referandum'daki şeyden sonra unutulan şeytan lakabı birden hortladı."

"Yaşım 55, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki adama şeytan denmez. Öğrenmenin yaşı yok Şenol Hocam. Evet, büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin" yazdım..."

'Aziz Yıldırım sahip çıktı'

"1962 ve 2017 Anıyoruz yazmışlar... Fenerbahçe salonunda bana bu yapılıyorsa, bunun Fenerbahçe'yle alakası yoktur.Son divan kurulunda "Atın Rıdvan'ı" diye baskı yaptılar. İnadına Fenerbahçe'ye üye oluyorum. Hadi gidin engelleyin. Aziz Bey bu konuda öyle bir baskı altında ki.. "Rıdvan üyemiz değil ama üye dahi olsa göndermem. Aziz Yıldırım sağolsun sahip çıkmıştır eski futbolcusuna." dedi."

'Belgeleriyle kanıtlayın'

"Aziz Yıldırım kaç kez Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. 'Yanınızdayım' dedi. Bunları Fenerbahçe Başkanı olarak söyledi. Cumhurbaşkanımız beni hangi dertten kurtarmış? Hangi işe sokmuş? Ben nasıl nemalanmışım. Hadi belgeleriyle kanıtlayın."

"Ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biriydim. Türkiye'nin en iyi yorumcusuyum da, mütevazilik yapayım. Maaşımı dolarla alıyorum, ama kur 2.5 TL'de sabitlendi. Hiç de itiraz etmedim. Bunu da söyleyeyim."