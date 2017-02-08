GALATASARAY AVANTAJI KAPTI

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray, Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik'i 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapılacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. 8'li finalin rövanş müsabakası, 23 Şubat Perşembe günü, TSİ 20.00'de, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak.
Galatasaray, deplasmanda rakibini yenmesi veya 3-2 mağlup olması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi durumunda Polonya'nın Budowlani Lodz ile Fransa'nın Cannes takımlarının eşleşmesinden tur atlayacak ekiple yarı finale kalma mücadelesi verecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Riccardo Ragazzini (San Marino), Ivana Gustin (Bosna Hersek)
Galatasaray: Leys, Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)
Nova KBM Branik: Kaucic, Najdic, Sobocan, Planinsec, Vovk Ana, Blagne (Koskelo, Milosevjevic, Jerela, Pintar)
Setler: 25-23, 25-19, 25-15
Süre: 68 dakika (25, 24, 19)