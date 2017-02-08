HAVALİMANINDA RONALDİNHO İZDİHAMI

Türkiye’deki programının ardından Dubai’ye gitmek için Atatürk Havalimanına gelen Brezilyalı yıldız Ronaldinho’ya çalışanlar ve yolcular büyük ilgi gösterdi.

Yanında beş koruması ile havalimanına gelen Ronaldinho ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdihama neden oldu.

Pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçağa gitmek için bindiği golf aracına akın eden yerli ve yabancı hayranları Ronaldinho ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı.

Golf arabasının gitmesini bir süre engelleyen Ronaldinho hayranları daha sonra aracın peşinden koştu.