YEŞİLGİRESUN'DAN SERT AÇIKLAMA

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü, geçen hafta oynanan Trabzonspor Medical Park maçıyla ilgili açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 17 maçta 11 mağlubiyet alan Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünün oldukça yüksek bütçesine rağmen çok iyi bir çıkış yakalayamamasının müsebbibinin Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü olmadığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı takımın, bu sezon biri hazırlık olmak üzere yaptığı üç maçta da galip geldiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenilginin başka etkenlere bahane edilmesinin rakibimize bir fayda getireceğini düşünmediğimiz gibi bize de yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Geçmişte yaşanan tatsız olayları geride bırakmaya ve bu konuda karşılıklı olumlu adımlar atmaya çalışırken bu ve benzeri yaklaşımlar sadece süreci gereksiz uzatacaktır. Temel hedefimizin ülkemizdeki basketbol değerinin azami noktaya gelmesi olacağını ve bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü Başkanı Sayın Abiş Hopikoğlu tarafından yapılan açıklamada, sözü edilen 'TBF Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'nun özrü' konusunda, Türkoğlu'ndan rakip takımın başkanından hangi konuda özür dilediğini açıklamasını rica ediyoruz, tabii gerçekten böyle bir özür varsa. Özür dilenen konu oynanan maçla mı ilgilidir, yoksa ligin genel hali için midir bilgilendirilmek istiyoruz."

Komşu ilin takımının, Pınar Karşıyaka maçına çıkmamasının kesinlikle arzu edilmediği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Trabzonspor Basketbol Kulübünün bu açıklamasını son derece talihsiz bulduğumuzu, bu açıklamanın ne Trabzon'daki basketbol sevgisine bir katkıda bulunacağını ne de bu şekildeki 'ben başarılı olamıyorum, bari başarılı olanı aşağıya çekeyim.' zihniyetinin onlara bir fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Eğer kendilerine ve tüm Türk basketboluna yardımcı olacak ise kazandığımız 8 maç ve son toplarda kaybettiğimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçları dahil kayırıldığımız veya hakem kararları sayesinde kazandığımız tek bir maçımızın camiadaki saygın otorite büyüklerimiz tarafından gösterilmesi durumunda sadece Türk basketbolunun faydası için takımımızı ligden bile çekebileceğimizi de tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."