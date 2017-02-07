İki takım da mahkemeye gidiyor!
﻿
Site İçi Arama
﻿

İKİ TAKIM DA MAHKEMEYE GİDİYOR!

İki takım da mahkemeye gidiyor!

Karşılıklı suçlamalar tüm hızıyla devam ederken, iki kulüp savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

416 Okunma

Derbi bitti, kavga bitmedi. Fenerbahçenin 1-0 kazandığı olaylı kupa maçının yankıları sürüyor. Karşılıklı suçlamalar tüm hızıyla devam ederken, iki kulüp savcılığa suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.

BEŞiKTAŞ'IN SUÇLAMALARI

1- Kaleci Volkan Demirel tahrik etti
2- Van Persie çirkin hareketler yaptı
3- Soyunma odasında Şenol Güneş'e saldırdılar
4- Bazı F.Bahçeliler soyunma odasında çirkin görüntüler sergiledi.

F.BAHÇE'NiN SUÇLAMALARI

1- Şenol Güneş tünelde oyuncularımıza saldırdı.
2- İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın tribünlerden atılan maddeyle başı yarıldı.
3- Marcelo koridorlarda Skertel'e saldırıp kafa attı.
4- Futbolcularımıza devre arasında ve maç sonunda Beşiktaşlı futbolcular tarafından küfür edildi.

HERKES HAKLARINI ARAYACAK

Beşiktaş Kulübü, derbi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirten ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, "Bundan sonra top TFF'de. Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları, kurumlar verecek. Herkes haklarını arayacak" dedi. Çebi, çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek şu ifadelerini kullandı:

BU POLiSLER NEREDEN GELDi 

"Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum yaşandı? Bir ihbar mı vardı, bir şikayet mi vardı, onu da araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş-çözebilmiş değiliz! Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak."

MAHKEMEYE GiDiYORUZ 

Beşiktaş yönetimi olarak görüntülü olarak hareket edeceklerini belirten Çebi, 6222 sayılı kanunu içeren suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek konu başlıklarını şöyle belirledi: 1) Kaleci Volkan'ın tahrikleri, 2) Van Persie'nin yaptığı hareketler, 3) Soyunma odasında teknik direktörümüz Şenol Güneş'e saldırı. 4) Bazı sarı-lacivertli oyuncuların soyunma odasındaki çirkin görüntüleri.

GÜNEŞ NAZiK DAVRANDI 

Ahmet Çebi, Şenol Güneş'in, Fenerbahçeli Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz, zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kjaer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."

F.BAHÇE SAVCILIĞA BAŞVURUYOR

Sarı-lacivertli kulübün, Vodafone Arena'da yaşanan olaylar nedeniyle 6222 sayılı yasadan savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. 
90 değil 53 dakika!
Havutçu'ya darp soruşturması!
Tosic'e en ağır ceza Mitrovic'ten!
Beşiktaş, Demba Ba'yı geri çağırdı!
Emre Çolak: "Babel'i çok arıyoruz"
Aboubakar'ın bonservisi alınacak mı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿